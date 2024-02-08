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Происшествия

Пойманных на месте кражи в Красногородском районе молодых людей осудили

Молодых людей признали виновными в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщили ПАИ в прокуратуре Красногородского района.

Суд установил, что в августе прошлого года молодые люди решили совершить хищение из дачного дома в деревне Мыза Красногородского района. Они приметили, что в доме отсутствовали хозяева, и решили, что смогут совершить кражу какого-нибудь имущества, находящегося в его помещениях.

После проникновения в дом молодые пытались похитить из дома различные вещи на общую сумму 4 500 рублей. Но они не смогли довести преступление до конца, их на месте задержали полицейские.

Подсудимые вину в содеянном признали и раскаялись. Пыталовский районный суд назначил им наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.

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