Пойманных на месте кражи в Красногородском районе молодых людей осудили

12:05, 08 февраля 2024, ПАИ

Молодых людей признали виновными в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщили ПАИ в прокуратуре Красногородского района.

Суд установил, что в августе прошлого года молодые люди решили совершить хищение из дачного дома в деревне Мыза Красногородского района. Они приметили, что в доме отсутствовали хозяева, и решили, что смогут совершить кражу какого-нибудь имущества, находящегося в его помещениях.

После проникновения в дом молодые пытались похитить из дома различные вещи на общую сумму 4 500 рублей. Но они не смогли довести преступление до конца, их на месте задержали полицейские.

Подсудимые вину в содеянном признали и раскаялись. Пыталовский районный суд назначил им наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.