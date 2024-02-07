В Великих Луках осудили курьера мошенников, забравшего более 700 тысяч у пенсионеров

18:46, 07 февраля 2024, ПАИ

В Великих Луках вынесли приговор жительнице Благовещенска, которая работая курьером у мошенников забрала у пенсионеров более 700 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, с 25 октября по 1 ноября 2022 года, женщина, участвуя в сговоре с неустановленными лицами, совершила шесть преступлений. Среди пострадавших – жители Великих Лук и Благовещенска. В общей сложности у пенсионеров было похищено 713 500 рублей.

Схема мошенничества была стандартной: всем потерпевшим звонили на стационарный телефон и сообщали о случившемся ДТП с участием родственников или близких лиц потерпевших, а для урегулирования вопроса просили передать через курьера «сотруднику правоохранительных органов» необходимую сумму. Курьер забирал деньги у обманутых пенсионеров и перечислял их участникам группы, оставляя себе 10 % от суммы похищенного.

В судебном заседании женщина в содеянном раскаялась, пояснила, что к совершению преступлений её привело трудное материальное положение.

Суд признал жительницу Благовещенска виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и с учётом всех обстоятельств дела, её роли в совершенных преступлениях, возмещения ею ущерба потерпевшим в полном объёме, назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.