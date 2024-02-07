Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Полтора года колонии получил житель Куньинского района за серию краж у великолукских пенсионеров

25-летнего жителя Куньинского района осудили за серию краж из домов великолукских пенсионеров в 2022 году, пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру Великих Лук.

Жителя Куньинского района осудили за серию краж. Фото: ПАИ

Установлено, что с июля по декабрь 2022 года мужчина незаконно проник в дома нескольких великолучан и украл деньги. В один из домов он возвращался пять раз. Несколько раз он представлялся электриком. Доверчивые люди впускали мужчину в дом, и после этого у них пропадали деньги. В общей сумме злоумышленник похитил более 142 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище), ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2024

Полтора года колонии получил житель Куньинского района за серию краж у великолукских пенсионеров
07 февраля 2024

Женщина погибла в ДТП в Невельском районе
06 февраля 2024

Великолучанин хотел заработать на бирже и лишился более четырёх миллионов рублей
05 февраля 2024

Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП в Псковском районе
05 февраля 2024

Имущество на несколько миллионов спасли пожарные от огня в Псковской области
05 февраля 2024

Предлагавший взятку таможеннику мужчина предстанет перед судом в Пыталово
05 февраля 2024

Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области житель Молдовы
05 февраля 2024

Кнопка тревожной сигнализации сработала в псковском гипермаркете

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...