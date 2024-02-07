Полтора года колонии получил житель Куньинского района за серию краж у великолукских пенсионеров

16:47, 07 февраля 2024, ПАИ

25-летнего жителя Куньинского района осудили за серию краж из домов великолукских пенсионеров в 2022 году, пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру Великих Лук.

Установлено, что с июля по декабрь 2022 года мужчина незаконно проник в дома нескольких великолучан и украл деньги. В один из домов он возвращался пять раз. Несколько раз он представлялся электриком. Доверчивые люди впускали мужчину в дом, и после этого у них пропадали деньги. В общей сумме злоумышленник похитил более 142 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище), ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.