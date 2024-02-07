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Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Великих Луках 20 февраля

Концерт «Честь и слава защитникам» в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 20 февраля в 18:00, пишет Luki-News.

Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Великих Луках 20 февраля. Фото: Luki-News

На концерт приглашают как жителей города, так и гостей. В программе прозвучат стихи и патриотические песни в исполнении вокальных коллективов и артистов. Кроме того, на мероприятии покажут хореографические номера. В концерте примут участие творческие коллективы городского Дома культуры имени Ленина.

Вход свободный.

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Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Великих Луках 20 февраля

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