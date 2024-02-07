Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Великих Луках 20 февраля

17:03, 07 февраля 2024, ПАИ

Концерт «Честь и слава защитникам» в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 20 февраля в 18:00, пишет Luki-News.

На концерт приглашают как жителей города, так и гостей. В программе прозвучат стихи и патриотические песни в исполнении вокальных коллективов и артистов. Кроме того, на мероприятии покажут хореографические номера. В концерте примут участие творческие коллективы городского Дома культуры имени Ленина.

Вход свободный.