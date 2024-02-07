До завершения приёма документов на конкурс ТОС Псковской области осталось меньше недели

18:15, 07 февраля 2024, ПАИ

До завершения приёма документов на региональный конкурс проектов, разработанных ТОС Псковской области, осталось меньше недели. Местные администрации муниципальных образований принимают документы до 13 февраля включительно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поучаствовать в конкурсе смогут ТОС, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Псковской области. Получателей грантов определит конкурсная комиссия.

Победителям на реализацию проекта выделят средства, которые направят в бюджеты муниципалитетов, на территории которых предполагается реализовывать проекта. Субсидии предоставляются из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.

Формы документов и информация о конкурсе размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.

Ранее губернатор Михаил Ведерников отметил динамичное развитие ТОС в Псковской области.