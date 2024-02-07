22 февраля псковский туристический инфоцентр организует показ военно-патриотических фильмов

17:44, 07 февраля 2024, ПАИ

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Туристский информационный центр Псковской области организует показ современных военно-патриотических фильмов. Об этом ПАИ сообщили в инфоцентре.

Кинопоказ состоится по адресу: Октябрьский проспект, 14 (офис Туристского информационного центра Псковской области).

Расписание сеансов:

- с 9:00 до 11:30 - фильм «Калашников»;

- с 11:45 до 14:15 - «Балканский рубеж»;

- с 14:30 до 17:00 - «Т-34».

Запись по телефонам: +7-911-880-01-35, +7-911-880-02-36 или можно зарегистрироваться самостоятельно.