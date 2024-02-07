Цветы на 10 млн рублей высадят в Пскове

18:31, 07 февраля 2024, ПАИ

На высадку цветов в Пскове выделили порядка десяти миллионов рублей, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На цветы выделено порядка десяти миллионов рублей, это чуть больше, чем в прошлом году. Постараемся рассмотреть новые площадки для рассадки однолетников, предусмотрим более масштабные уходные работы за многолетними цветами, в том числе их пересадку», – отметила она.

В рамках работ по озеленению Пскова планируется добавить цветы на площади Ленина. Кроме того, будут установлены десять новых больших вазонов в форме звёзд, приобретённых в рамках проекта «Сердце Пскова».