Совещание по вопросам раскрытия тяжких преступлений прошлых лет в Псковской области состоялось в Петербурге

19:27, 07 февраля 2024, ПАИ

Оперативное совещание провёл заместитель председателя СК России Александр Клаус с руководством и сотрудниками Следственного управления СК России по Псковской области и отделом криминалистического сопровождения следствия по СЗФО в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Псковские следователи отчитались о состоянии работы по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых на территории региона в прошлые годы. Они отметили, что в 2023 году расследование ряда таких уголовных дел было возобновлено, некоторые из них направили в суд. Нескольким фигурантам уже вынесены обвинительные приговоры.

По итогам совещания Александр Клаус указал на недочёт в организации работы следственного управления в вопросах раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, высказал обоснованную критику. При этом он отметил, что у следственного управления есть потенциал для достижения высоких показателей, в связи с чем поручил полностью пересмотреть подход к данной деятельности.