Аистёнок с фиолетовым кольцом на ноге сбежал в Гдовском районе

19:38, 07 февраля 2024, ПАИ

Аистёнок с фиолетовым кольцом на левой ноге сбежал и улетел в деревне Низовицы Гдовского района, сообщается на странице центра «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Если кто-то встретит его в окрестностях аистиного центра – срочно свяжитесь с нами, пожалуйста. Аистёнок контактный, может подходить к людям. Мы ищем беглеца. На дворе зима, рано ему ещё на волю», – говорится в сообщении.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении аистёнка, просят обращаться по телефону 8-921-500-11-92 (Марина Васильевна).