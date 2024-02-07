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Общество

Аистёнок с фиолетовым кольцом на ноге сбежал в Гдовском районе

Аистёнок с фиолетовым кольцом на левой ноге сбежал и улетел в деревне Низовицы Гдовского района, сообщается на странице центра «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Аистёнок с фиолетовым кольцом на ноге сбежал в Гдовском районе. Фото: страница «Дома белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Если кто-то встретит его в окрестностях аистиного центра – срочно свяжитесь с нами, пожалуйста. Аистёнок контактный, может подходить к людям. Мы ищем беглеца. На дворе зима, рано ему ещё на волю», – говорится в сообщении.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении аистёнка, просят обращаться по телефону 8-921-500-11-92 (Марина Васильевна).

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