В Печорах начали строительство котельной для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской

20:28, 07 февраля 2024, ПАИ

Строительство котельной для храма Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской церкви началось в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В настоящий момент монтируются строительные котлы и специальный желоб. Основные работы запланированы на лето.

Первая деревянная церковь Сорока Мучеников Севастийских была устроена в монастыре при игумене Дорофее в начале XVI века. В 1540 году игумен Корнилий перенёс её из монастыря «на дворец», в приезжий двор напротив главного входа в монастырь. В 1799 году на месте обветшалого деревянного храма началось строительство каменного, ныне существующего.

Церковь Святой Великомученицы Варвары построили в 1779 году. Она считалась летним неотапливаемым храмом. Службы в ней совершались с ноября по Великую пятницу. Ремонтно-реставрационные работы в Варваринской церкви были завершены в прошлом году.