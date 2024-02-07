Водитель погиб на месте после столкновения с рейсовым автобусом в Палкинском районе

21:08, 07 февраля 2024, ПАИ

Рейсовый автобус № 107 Палкино – Псков и автомобиль ВАЗ столкнулись у деревни Бадухино в Палкинском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













В результате аварии 45-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм.

Помимо водителя, в автобусе находились пять человек, никто из них не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.