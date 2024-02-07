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Общество

Порядка 600 самозанятых поддержали в Псковской области в 2023 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с директором регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства (ФГРП) Анастасией Ивановой, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Порядка 600 самозанятых поддержали в Псковской области в 2023 году. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Глава региона отметил, что в Псковской области действует более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, который обеспечивает работой более 100 тысяч человек.

Анастасия Иванова отметила, что в прошлом году в рамках нацпроекта были выполнены все показатели, а в некоторых моментах даже перевыполнены в три-четыре раза. Сделать больше запланированного удалось в работе с самозанятыми, а также в предоставлении микрозаймов и поручительств субъектам МСП.

В частности, эксперт сказала, что в прошлом году планировалось поддержать 100 самозанятых, но в конечном итоге их число выросло до 600. «С одной стороны, мы уже два года ведём активную работу, взаимодействуем с молодёжью и начинающими предпринимателями, которые боятся открывать свой бизнес. Проходя наши обучающие курсы, узнавая, что есть такая лёгкая форма, которая позволяет не платить большие налоги и не сдавать отчётность, они достаточно быстро регистрируются», – объяснила директор ФГРП.

Что касается микрозаймов, она отметила, что в данный момент фонд обладает кредитным портфелем в объёме около 1 млрд рублей.

Анастасия Иванова также подчеркнула, что особое внимание планируется уделить поддержке семейного бизнеса, с чем согласился Михаил Ведерников. «Проведите подготовительную работу. Это могут быть многодетные, малоимущие, молодые семьи, то есть туда разные категории могут попадать. И бизнес тоже может быть самый разный», – сказал глава региона.

Директор ФГРП рассказала, что в этом году планируется провести образовательный акселератор по технологическим стартапам совместно с технопарком «Сколково», взаимодействовать с комитетом по труду в сфере обучения и адаптации переселенцев, а также организовать масштабный форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики».

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