Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки в Великих Луках

22:32, 07 февраля 2024, ПАИ

Маршрутный автобус и автомобиль ВАЗ-2107 столкнулись в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









В аварии пострадал один человек из легкового автомобиля. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.