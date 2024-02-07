Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки в Великих Луках
Маршрутный автобус и автомобиль ВАЗ-2107 столкнулись в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В аварии пострадал один человек из легкового автомобиля. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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