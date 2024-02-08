День российской науки отмечают сегодня

07:10, 08 февраля 2024, ПАИ

День российской науки отмечают сегодня, 8 февраля, пишет calend.ru.

Праздник был учреждён указом президента РФ от 7 июня 1999 года № 717. В указе говорится, что праздник установили «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества».

От научных достижений зависит благополучие общества и качество жизни людей.

Сегодня российские учёные продолжают славные традиции – делают открытия, развивают перспективные направления и готовят учеников. Правительство РФ всячески поддерживает учёных, в том числе и молодых.

В СССР День науки отмечали в третье воскресенье апреля. Но даже со сменой даты празднования некоторые учёные празднуют День науки «по старинке».

Очень многим советским и российским учёным были вручены Нобелевские премии. Среди них – Иван Павлов, Илья Мечников, Петр Капица. Последним нобелевским лауреатом за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена стал Константин Новосёлов.

Важные документы, которые обеспечивают реализацию научно-технической политики, являются Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, принятая в 2016 году, Национальный проект «Наука», утвержденный в сентябре 2018 года, государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», принятая в апреле 2019 года.

Кроме того, Россия стала государством, где произошёл первый полёт человека в космос, было разработано учение о биосфере, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция и совершено множество других значимых открытий.