Работу подросткового центра возобновили в Пскове

09:52, 08 февраля 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр объявил о возобновлении деятельности подросткового центра и приглашает всех подростков от 12 до 17 лет присоединиться к его мероприятиям, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

«В центре станет возможно не только развиваться и обучаться, но и находить новых друзей, общаться и просто отдыхать в уютной атмосфере, посещая мастер-классы и тренинги», – отметили организаторы.

Программа мероприятий на февраль уже доступна в сообществе социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/podrosmc).

Кроме того, в любой ситуации и совершенно бесплатно сотрудники готовы оказать поддержку подопечным, предоставить консультации медиатора (специалиста по разрешению конфликтов), а также ответить на анонимные вопросы в группе и оказать социальную помощь.

Отметим, подростковый центр является преемником социального подросткового клуба «Мечта», существовавшего ранее на базе молодёжного центра и занимавшегося организацией досуга подростков из неблагополучных семей. В ближайшее время сами подопечные нового центра при помощи анонимного голосования смогут из предложенных вариантов выбрать название центра.