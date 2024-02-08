Работу подросткового центра возобновили в Пскове
Псковский городской молодёжный центр объявил о возобновлении деятельности подросткового центра и приглашает всех подростков от 12 до 17 лет присоединиться к его мероприятиям, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.
«В центре станет возможно не только развиваться и обучаться, но и находить новых друзей, общаться и просто отдыхать в уютной атмосфере, посещая мастер-классы и тренинги», – отметили организаторы.
Программа мероприятий на февраль уже доступна в сообществе социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/podrosmc).
Кроме того, в любой ситуации и совершенно бесплатно сотрудники готовы оказать поддержку подопечным, предоставить консультации медиатора (специалиста по разрешению конфликтов), а также ответить на анонимные вопросы в группе и оказать социальную помощь.
Отметим, подростковый центр является преемником социального подросткового клуба «Мечта», существовавшего ранее на базе молодёжного центра и занимавшегося организацией досуга подростков из неблагополучных семей. В ближайшее время сами подопечные нового центра при помощи анонимного голосования смогут из предложенных вариантов выбрать название центра.
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