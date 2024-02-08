В Пскове полицейский сделал предложение возлюбленной во время присяги

11:31, 08 февраля 2024, ПАИ

Полицейский из Опочки сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной во время присяги в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Будущие полицейские во время присяги поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, а также добросовестно нести службу. После торжественной части Алексей Рогалев предложил руку и сердце своей возлюбленной лейтенанту полиции Ладе Зоновой. Пара познакомилась в Центре профессиональной подготовки. Мужчина решил, что нужно сделать предложение в важный день – во время присяги. Девушка ответила на предложение согласием.

Отметим, что теперь полицейские приступят к исполнению служебных обязанностей в различных подразделениях внутренних дел Псковской области.