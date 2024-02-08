Межрегиональный турнир по дзюдо пройдёт в Псковской области 17 февраля

11:38, 08 февраля 2024, ПАИ

22-й межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Героя России Сергея Самойлова, пройдёт в Писковичах в Псковском районе 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

В соревнованиях примут участие юные спортсмены в двух возрастных группах. Мальчики 2014-2015 годов рождения разыграют награды в девяти весовых категориях. Мальчики 2012-2013 годов рождения посоревнуются в десяти весовых категориях. Девочки в двух возрастах имеют по две весовые категории.

Организаторы принимают заявки на участие до 15 февраля.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

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