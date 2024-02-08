150 участников ожидают на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию

12:43, 08 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию пройдут в деревне Сенчиты Великолукского района 17 и 18 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

В соревнованиях примут участие около 150 участников из Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Великолукского, Псковского, Гдовского районов, а также Пскова и Великих Лук.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах. 17 февраля спортсмены пройдут маркированную трассу «Да. Нет», на которой будут расположены как истинные, так и ложные контрольные пункты. 18 февраля участники посоревнуются на маркированной трассе «Проколы», где участникам будет известно местоположение контрольных пунктов, но их будет необходимо точно отметить на карте проколом.

Лучшие спортсмены получат медали, грамоты и звания чемпионов и победителей Псковской области. Также результат будет рассматриваться при формировании сборной области по спортивному ориентированию.

Организаторы принимают предварительные заявки до 14 февраля.

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