Михаил Ведерников наградил членов общественного движения «Команда Путина»

14:30, 08 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил членов общественного движения «Команда Путина» в «Точке кипения» ПсковГУ сегодня, 8 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что премию инициировало движение «Народный фронт» для тех, кто служит на благо страны.

«Я рад отметить, что с каждым годом таких людей, служащих на благо страны, больше и больше. Здесь сотрудники разных профессий – работники СМИ, волонтёры, здравоохранения и активные люди. Всех вас отличает неравнодушие к людям и стремление сделать жизнь лучше. Из года в год при поддержке Владимира Путина меняются города Псковской области, строятся предприятия, фермы, развивается транспортная инфраструктура», – сказал Михаил Ведерников.

В частности, награды получили директор «Псков-Полимера» Юрий Сорокин, председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников, руководитель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева, член паралимпийской сборной России, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко, военнослужащая псковского соединения ВДВ, старший сержант Татьяна Арсентьева, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев и другие.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников посетил Передовую инженерную школу Союзного государства.