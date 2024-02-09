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Экономика

Псковичи могут взять ипотеку в «Альфа-банке» для строительства частного дома

Жители Псковской области могут взять ипотеку в «Альфа-банке» для индивидуального жилищного строительства, рассказала заместитель руководителя ДО «Псков – Центральный» АО «Альфа-банк» Марина Васильева в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«В рамках ИЖС мы только заходим на рынок в Псковской области. У банка был пилотный проект, который был запущен в некоторых регионах в конце 2023 года. Он сработал очень хорошо. В пяти городах России мы выдали ипотечных кредитов практически на 4 млрд рублей», – отметила Марина Васильева. Наибольшим спросом ипотека пользовалась в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, уточнила она.

«С первого февраля мы запустились и в Пскове. Мы рассчитываем серьёзно работать по этой программе», – подчеркнула Марина Васильева. Жители Псковской области могут взять льготную и семейную ипотеку.

Срок ипотеки составляет до 30 лет. «Мы предоставляем максимально простые условия как для застройщиков, так и для клиентов. Необходимо собрать минимальный пакет документов. У нас максимально упрощённая программа аккредитации. Мы готовы работать и с покупателями, и с застройщиками», – заключила она.

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