До -25 градусов ожидается в Псковской области 9 февраля
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 февраля. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -17 до -22 градусов, местами температура будет достигать до -25 градусов, днём – от -6 до -11 градусов.
Атмосферное давление будет низкое.
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