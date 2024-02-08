До -25 градусов ожидается в Псковской области 9 февраля

14:59, 08 февраля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 февраля. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -17 до -22 градусов, местами температура будет достигать до -25 градусов, днём – от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.