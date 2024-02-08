Псковское кафе снова удивляет горожан необычным декором к празднику

15:12, 08 февраля 2024, ПАИ

Псковское кафе на улице Леона Поземского снова удивляет горожан необычным декором к празднику. На этот раз псковичей приглашают в фотозону с ярко-алыми сердцами. Центром композиции снова стал красный «Запорожец», украшенный шарами в форме сердец.

Кроме него здесь есть еловая арка с сердечками и макаронами (французские пирожные), а ещё «скамья для поцелуев». Сфотографироваться в этих декорациях можно будет до 19 февраля.

Об истории появления необычного автомобиля у псковского кафе мы рассказывали в декабре. Тогда «Запорожец» как раз украсили к Новому году. И он привлёк внимание сотен псковичей и туристов, став одним из самых популярных мест для новогодних фотографий.