Работу по итогам выезда в псковский округ №1 обсудили члены думского комитета по ЖКХ

15:32, 08 февраля 2024, ПАИ

Заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы состоялось под председательством Юрия Бурлина в четверг, 8 февраля. Депутаты обсудили заключение по итогам контрольного выезда в округ №1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Депутат ПГД по округу №1 Юрий Бурлин сообщил, что по большинству осмотренных в ходе выезда проблемных объектов к настоящему времени удалось найти решения.

При этом он уточнил у представителей администрации города сроки благоустройства места выноса мусора и установки закрытой контейнерной площадки на территории внутриквартального проезда от дома №8а на ул. Воеводы Шуйского до дома №4 на ул. Красных Просвещенцев.

«В бюджете этого года заложены средства на установку 4 контейнерных площадок, и та, о которой вы говорите, в данный перечень не вошла. Но при экономии бюджетных средств будем прорабатывать этот вопрос», – ответил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

По итогам обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы принять предоставленную информацию к сведению.