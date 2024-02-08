Федерация паркура появится в Псковской области – эксперт

17:04, 08 февраля 2024, ПАИ

В ближайшее время Федерация паркура появится в Псковской области. Такое мнение высказал руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас в области пока федерации нет, поскольку Российская федерация паркура была создана недавно. Но я думаю, что в ближайшее время появится», – заявил спикер пресс-конференции.

Так как появилась Российская федерация паркура, должны быть и люди, которые будут этим заниматься в регионах – объяснил Илья Липунов. «Это поможет коммуникации. Проблема отсутствия федерации в том, что нет чёткого календаря соревнований. Федерация даёт возможность структурировать соревнования и получить какой-то чёткий календарь. Также среди руководителей школ паркура поднималась эта тема. На этот счёт мы ещё не разговаривали с комитетом по спорту Псковской области, но у нас идёт сотрудничество в плане каких-то мероприятий», – сказал эксперт.

«Как минимум у нас уже прошла встреча со спорткомитетом, на которой мы познакомились и обозначили свой прицел на развитие», – добавил руководитель студии «Инсайт люди» в Пскове Антон Манихин.

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