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Финансирование программы по созданию доступной среды вырастет в Псковской области

Финансирование программы по созданию доступной среды в Псковской области вырастет на два миллиона рублей и составит более 28,6 млн рублей. В частности, средства направят на адаптацию объектов здравоохранения, образования и социальной сферы, пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Финансирование программы по созданию доступной среды вырастет на два миллиона рублей в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На 2024-2030 годы утверждена новая государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения». Основные направления госпрограммы рассмотрели на заседании Совета по делам инвалидов при правительстве Псковской области под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Так, госпрограмма направлена на формирование безбарьерной среды в Псковской области, повышение качества жизни инвалидов и детей с инвалидностью и обеспечение их качественными реабилитационными и абилитационными услугами.

Кроме того, на заседании рассмотрели актуальные вопросы о жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями, в том числе гарантии трудовой занятости. В конце 2023 года порядка 800 работодателей Псковской области создали рабочие места для трудоустройства инвалидов. Трудоустроено почти 1,2 тысячи человек.

Также был рассмотрен вопрос реабилитации граждан с ограниченными возможностями и вовлечения их в активную жизнедеятельность и спорт. Для реализации этого направления в августе 2024 года пройдёт межрегиональный спортивный фестиваль среди инвалидов Всероссийского общества инвалидов Северо-Запада России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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