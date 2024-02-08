Финансирование программы по созданию доступной среды вырастет в Псковской области

16:01, 08 февраля 2024, ПАИ

Финансирование программы по созданию доступной среды в Псковской области вырастет на два миллиона рублей и составит более 28,6 млн рублей. В частности, средства направят на адаптацию объектов здравоохранения, образования и социальной сферы, пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На 2024-2030 годы утверждена новая государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения». Основные направления госпрограммы рассмотрели на заседании Совета по делам инвалидов при правительстве Псковской области под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Так, госпрограмма направлена на формирование безбарьерной среды в Псковской области, повышение качества жизни инвалидов и детей с инвалидностью и обеспечение их качественными реабилитационными и абилитационными услугами.

Кроме того, на заседании рассмотрели актуальные вопросы о жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями, в том числе гарантии трудовой занятости. В конце 2023 года порядка 800 работодателей Псковской области создали рабочие места для трудоустройства инвалидов. Трудоустроено почти 1,2 тысячи человек.

Также был рассмотрен вопрос реабилитации граждан с ограниченными возможностями и вовлечения их в активную жизнедеятельность и спорт. Для реализации этого направления в августе 2024 года пройдёт межрегиональный спортивный фестиваль среди инвалидов Всероссийского общества инвалидов Северо-Запада России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.