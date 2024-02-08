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Общество

Почти на 20% выросло количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области

На 19,7 % выросло количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области за год. А их раскрываемость составила 39,5 %. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский на коллегии руководителей территориальных органов федеральных органов власти сегодня, 8 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Почти на 20% выросло количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Статистика в 2023 году говорит о высокой тенденции увеличения IT-преступлений на территории России. Более 500 тысяч таких преступлений, что практически на 30 % выше, чем в прошлом году. Рост зарегистрированных IT-краж составил 41,3 %», – отметил он.

По словам Александра Полатовского, чаще всего хищения денег происходят на территории Пскова и Великих Лук – эти города занимают 73,3 % от общего количества преступлений по области. Самыми распространёнными способами является способ мошенничества по ложной транзакции либо перевод денег на безопасный счёт, а также звонки об освобождении родственников от уголовной ответственности.

Кроме того, в Псковской области на 60 % снизилось количество зарегистрированных сообщений о заведомо ложных террористических актах. В 2022 году таких случаев было 269, а в 2023-м – всего 106.

«Работа проводится большая. Я уверен, что результаты положительной динамики есть. Хочется отметить, что речевые модули мошенников направлены на достижение результата. Хотелось бы найти поведенческие способы, которые могли бы использовать наши жители», – резюмировал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

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