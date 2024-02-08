Юбилейный вечер пианиста Виктора Иванова пройдёт в Пскове 9 февраля

16:22, 08 февраля 2024, ПАИ

Юбилейный вечер, посвящённый 65-летию со дня рождения пианиста, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреата международных конкурсов Виктора Иванова, состоится в ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова 9 февраля в 17:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

В составе инструментального квинтета с Виктором Ивановым выступят артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, преподаватели колледжа Татьяна Бойкова (флейта), Илья Кричевский (гобой), Павел Иванов (фагот), студент третьего курса Пётр Анисимов (кларнет).

В качестве исполнителей выступят Виктор Иванов (фортепиано), Геннадий Переседов (бас-баритон), Кира Горшкова (сопрано), концертмейстер Валерия Дунюшкина.

В концерте также примут участие студенты первого курса фортепианного отделения колледжа.

В программе концерта прозвучат произведения отечественной и зарубежной классики. Фортепианная пьеса Петра Чайковского зазвучит в переложении для инструментального ансамбля, сделанном псковским композитором Андреем Михайловым.

Вход свободный.