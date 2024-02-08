Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юбилейный вечер пианиста Виктора Иванова пройдёт в Пскове 9 февраля

Юбилейный вечер, посвящённый 65-летию со дня рождения пианиста, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреата международных конкурсов Виктора Иванова, состоится в ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова 9 февраля в 17:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Юбилейный вечер пианиста Виктора Иванова пройдёт в Пскове 9 февраля. Фото: организаторы

В составе инструментального квинтета с Виктором Ивановым выступят артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, преподаватели колледжа Татьяна Бойкова (флейта), Илья Кричевский (гобой), Павел Иванов (фагот), студент третьего курса Пётр Анисимов (кларнет).

В качестве исполнителей выступят Виктор Иванов (фортепиано), Геннадий Переседов (бас-баритон), Кира Горшкова (сопрано), концертмейстер Валерия Дунюшкина.

В концерте также примут участие студенты первого курса фортепианного отделения колледжа.

В программе концерта прозвучат произведения отечественной и зарубежной классики. Фортепианная пьеса Петра Чайковского зазвучит в переложении для инструментального ансамбля, сделанном псковским композитором Андреем Михайловым.

Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2024

Почти на 20% выросло количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области
08 февраля 2024

Псковичам объяснили, почему в местах накопления ТКО возникает беспорядок
08 февраля 2024

Юбилейный вечер пианиста Виктора Иванова пройдёт в Пскове 9 февраля
08 февраля 2024

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась в Пскове
08 февраля 2024

Стали известны подробности предложения руки и сердца на присяге в Пскове
08 февраля 2024

67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
08 февраля 2024

Александр Хлопков проводит коллегию руководителей терорганов федеральных органов власти
08 февраля 2024

Уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области составляет более 70%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...