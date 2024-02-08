Взглянуть на картину Льва Бакста приглашает Псковский музей

16:31, 08 февраля 2024, ПАИ

Взглянуть на картину известного художника, иллюстратора и дизайнера Льва Бакста приглашает Псковский музей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея, приурочив приглашение к 158-й годовщине со дня рождения Бакста.

Лев Бакст был одним из основателей самого известного журнала русского модерна – «Мира искусства», сподвижником Сергея Дягилева и декоратором его Русских балетов. Бакст был одним из законодателей мод европейского искусства и пионером ориентализма. Творчество художника не осталось незамеченным и в императорских кругах – Льва Бакста пригласили давать уроки рисования детям великого князя Владимира Александровича, брата императора Александра III.

В картинной галерее Псковского музея есть одна работа Льва Бакста – «Оливковая роща в горах» (1903-1904), выполненная в импрессионистской манере.