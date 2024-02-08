Любовь Николаева, как никто другой, достойна медали «За заслуги перед Псковом» – Алеся Михачёва

17:18, 08 февраля 2024, ПАИ

Предложение наградить директора Псковского педагогического комплекса Любовь Николаеву медалью «За заслуги перед Псковом» прокомментировала ПАИ депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.

«Любовь Алексеевна давно работает в образовании, 25 лет руководит учебным заведением, которое входит в топ-500 лучших школ страны. За эти годы она смогла создать и сплотить такой педагогический коллектив, что здесь практически не испытывают кадрового голода. Это говорит о деловой и комфортной атмосфере в коллективе, о личности человека, который работает ради дела во благо Пскова и городского образования», – подчеркнула Алеся Михачёва.

Добавим, Любовь Николаева выпускница Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. В системе образования работает с 1978 года. С 2007 года является депутатом Псковской городской Думы. Ей присвоены звания «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Напомним, сегодня, 8 февраля, вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора Псковского педагогического комплекса Любови Николаевой рассмотрели члены думского комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму.