Вопрос подготовки учёных обсудили на заседании ПИШ Союзного государства

18:22, 08 февраля 2024, ПАИ

Актуальные вопросы подготовки научных кадров в Псковской области обсудили на торжественном заседании в ПИШ Союзного государства, приуроченного ко Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками заседания стали молодые учёные ПсковГУ, ректоры вузов Псковской области, руководители инженерно-промышленных предприятий региона.

Гостей мероприятия поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала о достижениях университета в 2023 году – о грантах на научно-производственный запрос, научные направления, которые получают финансирование из разных источников, создание прибора по оценке экологического мониторинга водных объектов и некоторые другие.

Вопрос подготовки научных педагогических кадров – один из основных. Молодые имеют желание идти в науку. По указу президента РФ Владимира Путина в вузах должно быть около 31 % молодых учёных. Этот показатель был достигнут университетом ещё в прошлом году, добавила она.

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал выступил с докладом о молодёжной научной деятельности в ПсковГУ. Специалист рассказал о научно-производственном департаменте Передовой инженерной школы вуза, а также перспективах развития для молодых учёных.

Кроме того, на заседании с докладом о науке, кадрах и технологиях выступил помощник директора по инновационной работе Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева Российской академии наук Максим Куликовский.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства в рамках Дня российской науки сегодня, 8 февраля. А также он наградил членов общественного движения «Команда Путина» в «Точке кипения» ПсковГУ.