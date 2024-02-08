Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопрос подготовки учёных обсудили на заседании ПИШ Союзного государства

Актуальные вопросы подготовки научных кадров в Псковской области обсудили на торжественном заседании в ПИШ Союзного государства, приуроченного ко Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Вопрос подготовки учёных обсудили на заседании ПИШ Союзного государства. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Участниками заседания стали молодые учёные ПсковГУ, ректоры вузов Псковской области, руководители инженерно-промышленных предприятий региона.

Гостей мероприятия поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала о достижениях университета в 2023 году – о грантах на научно-производственный запрос, научные направления, которые получают финансирование из разных источников, создание прибора по оценке экологического мониторинга водных объектов и некоторые другие.

Вопрос подготовки научных педагогических кадров – один из основных. Молодые имеют желание идти в науку. По указу президента РФ Владимира Путина в вузах должно быть около 31 % молодых учёных. Этот показатель был достигнут университетом ещё в прошлом году, добавила она.

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал выступил с докладом о молодёжной научной деятельности в ПсковГУ. Специалист рассказал о научно-производственном департаменте Передовой инженерной школы вуза, а также перспективах развития для молодых учёных.

Кроме того, на заседании с докладом о науке, кадрах и технологиях выступил помощник директора по инновационной работе Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева Российской академии наук Максим Куликовский.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства в рамках Дня российской науки сегодня, 8 февраля. А также он наградил членов общественного движения «Команда Путина» в «Точке кипения» ПсковГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2024

Псковские следователи продолжают поиск пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки
08 февраля 2024

Территорию Петровской горы в Себеже обустроят до 15 июня
08 февраля 2024

О самой популярной зоологической энциклопедии XIX века рассказали в Изборском музее
08 февраля 2024

Вопрос подготовки учёных обсудили на заседании ПИШ Союзного государства
08 февраля 2024

Спрос на финансовые сервисы Tele2 увеличился на 20% за год
08 февраля 2024

День здоровья провели в региональном избирательном штабе в Пскове
08 февраля 2024

Почти на 20% выросло количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области
08 февраля 2024

Псковичам объяснили, почему в местах накопления ТКО возникает беспорядок

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...