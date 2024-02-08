О самой популярной зоологической энциклопедии XIX века рассказали в Изборском музее

18:27, 08 февраля 2024, ПАИ

О самой популярной зоологической энциклопедии XIX века рассказали псковичам в музее-заповеднике «Изборск» в рамках рубрики «Из истории музейного предмета». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники музея рассказали, что Альфред Эдмунд Брем, написавший энциклопедию, родился в феврале 1829 года в семье пастора в городке Унтеррентендорф герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах. На протяжении всей своей жизни он много путешествовал по Африке, Лапландии, Норвегии, Испании. Посетил он и территорию Российской империи – в 1877 году побывал в Западной Сибири и северо-западном Туркестане, где хотел познакомиться с природными богатствами.

Мировую известность Брем приобрёл благодаря научно-популярному труду «Жизнь животных» или «Иллюстрированная жизнь животных. Общий очерк царства животных». «Первое издание «Иллюстрированной жизни животных» в шести томах вышло в 1863-1869 годах. Оно было переведено на русский язык и выпущено в России под редакцией Владимира Ковалевского в 1866-1876 годах. В дальнейшем «Жизнь животных» неоднократно переиздавалась во многих странах мира», – рассказали в пресс-службе.

В собрании музея-заповедника хранится десять томов второго, третьего и четвертого изданий 1876-1879 годов, выпущенных в Лейпциге. Книги подарила музею псковичка Валентина Карнышева.