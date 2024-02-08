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Лучших псковских учёных торжественно наградили в ПИШ Союзного государства

Лучших учёных Псковской области торжественно наградили в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства в рамках мероприятия, приуроченного к празднованию Дня российской науки и 300-летия Российской академии наук. Почётные грамоты губернатора и благодарственные письма правительства региона за достижения в научно-исследовательской деятельности вручила первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Лучших псковских учёных торжественно наградили в ПИШ Союзного государства. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Почётной грамотой губернатора Псковской области награждён проректор по научной работе ПсковГУ, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории комплексных экологических исследований Тарас Антал.

Благодарственные письма регионального правительства вручили старшему преподавателю кафедры общей биологии и биомедицины Вере Агасой, доценту кафедры среднего общего образования и социального проектирования, директору Института образования и социальных наук Сергею Николаеву, старшему лаборанту кафедры ветеринарии Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимиру Корчемкину и другим.

Ранее сообщалось, что на торжественном заседании в ПИШ Союзного государства обсудили актуальные вопросы подготовки научных кадров в Псковской области.

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Вопрос подготовки учёных обсудили на заседании ПИШ Союзного государства

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