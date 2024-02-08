Пожарные тушат двухквартирный жилой дом в Печорах
Дом № 10 на три семьи загорелся на улице Гвардейской в Печорах, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Есть угроза распространения огня на соседние дома. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают пожарные подразделения и бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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