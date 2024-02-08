Пожарные тушат двухквартирный жилой дом в Печорах

21:18, 08 февраля 2024, ПАИ

Дом № 10 на три семьи загорелся на улице Гвардейской в Печорах, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















Есть угроза распространения огня на соседние дома. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения и бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.