Псковские медорганизации приняли участие в ярмарке вакансий в Первом медицинском университете в Петербурге

21:57, 08 февраля 2024, ПАИ

Медицинские организации Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В мероприятии приняли участие:

Псковская областная клиническая больница,

Псковский областной клинический онкологический диспансер,

Псковская областная психиатрическая больница № 2,

Псковский клинический перинатальный центр,

Псковская станция скорой медицинской помощи,

Псковская городская поликлиника,

Псковская детская городская поликлиника,

Себежская районная больница,

Гдовская районная больница,

Островская межрайонная больница,

Великолукская межрайонная больница,

Стругокрасненская межрайонная больница.

В течение дня главные врачи и представители медорганизаций региона общались с будущими выпускниками педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов университета, рассказывали о вакансиях, федеральных и региональных мерах поддержки и приглашали в Псковскую область.

Студенты задавали вопросы, общались и обменивались контактными данными.

В комитете отмечают, что участие в ярмарках вакансий даёт возможность рассказать о конкурентных преимуществах Псковской области, например о широком пакете мер региональной поддержки для молодых специалистов.