Псковские медорганизации приняли участие в ярмарке вакансий в Первом медицинском университете в Петербурге
Медицинские организации Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
В мероприятии приняли участие:
- Псковская областная клиническая больница,
- Псковский областной клинический онкологический диспансер,
- Псковская областная психиатрическая больница № 2,
- Псковский клинический перинатальный центр,
- Псковская станция скорой медицинской помощи,
- Псковская городская поликлиника,
- Псковская детская городская поликлиника,
- Себежская районная больница,
- Гдовская районная больница,
- Островская межрайонная больница,
- Великолукская межрайонная больница,
- Стругокрасненская межрайонная больница.
В течение дня главные врачи и представители медорганизаций региона общались с будущими выпускниками педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов университета, рассказывали о вакансиях, федеральных и региональных мерах поддержки и приглашали в Псковскую область.
Студенты задавали вопросы, общались и обменивались контактными данными.
В комитете отмечают, что участие в ярмарках вакансий даёт возможность рассказать о конкурентных преимуществах Псковской области, например о широком пакете мер региональной поддержки для молодых специалистов.
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Псковские медорганизации приняли участие в ярмарке вакансий в Первом медицинском университете в Петербурге
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