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Псковские медорганизации приняли участие в ярмарке вакансий в Первом медицинском университете в Петербурге

Медицинские организации Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Псковские медорганизации приняли участие в ярмарке вакансий в Первом медицинском университете в Петербурге. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В мероприятии приняли участие:

  • Псковская областная клиническая больница,
  • Псковский областной клинический онкологический диспансер,
  • Псковская областная психиатрическая больница № 2,
  • Псковский клинический перинатальный центр,
  • Псковская станция скорой медицинской помощи,
  • Псковская городская поликлиника,
  • Псковская детская городская поликлиника,
  • Себежская районная больница,
  • Гдовская районная больница,
  • Островская межрайонная больница,
  • Великолукская межрайонная больница,
  • Стругокрасненская межрайонная больница.

В течение дня главные врачи и представители медорганизаций региона общались с будущими выпускниками педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов университета, рассказывали о вакансиях, федеральных и региональных мерах поддержки и приглашали в Псковскую область.

Студенты задавали вопросы, общались и обменивались контактными данными.

В комитете отмечают, что участие в ярмарках вакансий даёт возможность рассказать о конкурентных преимуществах Псковской области, например о широком пакете мер региональной поддержки для молодых специалистов.

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