Около 100 операций в год по замене больных суставов планируют проводить в Псковской клинической больнице

22:54, 08 февраля 2024, ПАИ

Около 100 операций в год по замене больных суставов планируют проводить в Псковской областной клинической больнице, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Данная операция показана при артрозе коленного сустава. Это заболевание, характеризующееся поражением суставного хряща, деформацией сустава и выраженным болевым синдромом, который беспокоит пациента постоянно при ходьбе», – отметил заведующий отделением травматологии Псковской областной клинической больницы Андрей Устьянцев.

В ходе операции врач открывает коленную чашечку, удаляет повреждённые участки, подготавливает и устанавливает эндопротез, который изготавливается из материалов, максимально схожих с натуральными тканями человека, и в точности повторяет форму здоровых частей.

После операции пациент может вернуться к активной жизни. Реабилитация занимает около трёх месяцев, а установленный внутри эндопротез служит от 15 до 20 лет. При износе его можно заменить.

«По стране это одно из самых востребованных операционных вмешательств. Проводится довольно часто, и в нашем регионе теперь тоже. В прошлом году в нашей больнице было проведено 60 подобных вмешательств, в этом году планируется 100», – подчеркнул Андрей Устьянцев.

Ранее сообщалось, что псковские медорганизации приняли участие в ярмарке вакансий в Первом медицинском университете в Санкт-Петербурге.