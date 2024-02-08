Точка отсчёта: что принесёт новолуние 10 февраля

23:20, 08 февраля 2024, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова предлагает понаблюдать, о чём вам сигналит пространство 8–13 февраля.

10 февраля в 1:59 по мск наступает очередное новолуние, на этот раз в знаке Водолея, если ещё точнее – в его 21 градусе, а в Китае встречают Новый год. Неслучайно по восточному календарю новый год всегда наступает в новолуние, поскольку новолуние – это закладка нового цикла, расставание со старым, обнуление и открытие новой перспективы. Новолуние всегда закладывает новый цикл на следующие 28 дней, и если быть внимательным к себе – к своим внутренним процессам и жизненному пространству, можно увидеть очень интересные закономерности. Происходящие события всегда нам показывают направление движения и что надо подкорректировать, если мы отклонились от правильного курса.

Те, кто немного разбираются в астрологии, могут посмотреть, в какой дом вашего индивидуального гороскопа попадает 21 градус Водолея – именно в этой сфере вас ждёт обновление в течение ближайшего месяца, а если принимать в расчёт восточную метафизику, то и в течение ближайшего года.

Если вы не умеете строить гороскопы (подсказка: в интернете множество бесплатных астропроцессоров), просто наблюдайте за тем, что происходит вокруг. В энергиях новолуния мы находимся примерно три дня до и три дня после. К примеру, вы задумываетесь о том, что нужно уделить внимание своему здоровью и тут вам на глаза настойчиво начинает попадаться реклама новых медицинских центров – это знак, что нужно поискать новаторские методики оздоровления или лечения. Или вы сидите и думаете о том, что стоит принять предложение подруги об открытии совместного бизнеса и через минуту слышите рекламу нового фильма, где главная героиня переживает предательство близких и вынуждена выгребать в одиночку.

Совсем явные сигналы – заболели, серьёзно поссорились, попали в аварию – показывают, где конкретно неладно в Датском королевстве.

Это новолуние делает напряжённый аспект к Урану, поэтому есть риск столкнуться с шокирующей информацией, стать свидетелем неадекватных поступков либо самому совершить неожиданный кульбит. Ведь и наше поведение может стать знаком для кого-то.

Я не специалист в китайской астрологии, но решила поизучать, как пересекаются энергии знака Водолея и Зелёного Деревянного Дракона. Выяснилось, что Дракон, как и Водолей, любит смелые эксперименты и новаторство и умеет копить энергию для прорыва. Так что у тех, кто не испугается, есть все шансы сделать качественный скачок в своём развитии.

Знак Водолея в астрологии связан с новаторством, интересными оригинальными идеями, которые объединяют группы единомышленников. Энергию новолуния вполне можно использовать для мозговых штурмов, внедрения новых правил в коллективы. Внимательно отнеситесь к новым идеям или инсайтам, которые посещают вас в эти дни. Не бойтесь ими делиться с коллегами и руководством. А если вы начальник, не отвергайте предложение, которое поначалу кажется вам безумным.

Если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни, самое подходящее время – первый и второй день после новолуния, то есть 11 и 12 февраля. Начните хотя бы лежать в сторону мечты – это задаст положительный импульс процессу.

Три дня после новолуния хороши для приёма на работу новых сотрудников или собеседований. Обратите внимание также на новые резюме, которые придут в это время.

Если вы находитесь в застое или творческом ступоре, энергию новолуния также можно использовать для выхода из него. За день-два имеет смысл навести порядок дома и в офисе, выкинуть всё ненужное, разложить по полкам нужное, а в сам день новолуния совершить какое-то абсолютно новое действие, пусть и не имеющее отношение к работе, – сделать спонтанную покупку, попробовать абсолютно новое занятие, отправиться на один день в путешествие.

Напоминаю, что в канун новолуния нормально испытывать упадок сил, недостаток энергии, это совсем не время для стахановских подвигов, по возможности дайте себе отдохнуть или хотя бы не перегружайте себя работой сверх меры. Но если упадок сил или подавленность уж слишком выражены, это тоже явный сигнал, что вы себя загнали и явно идёте не туда. Пора подумать о качественной перезагрузке.