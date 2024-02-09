День работника гражданской авиации России отмечается 9 февраля

07:21, 09 февраля 2024, ПАИ

9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации, сообщает calend.ru.

Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно в этот день в 1923 году в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».

Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

Появление пассажирского флота обусловило создание еще нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет», а технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота.

В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».

В годы Великой Отечественной войны летчики «Аэрофлота» выполняли особо важные полеты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу. После войны международное воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться.

Появились и новые более совершенные самолеты: Ил-12 и Ил-14, в 1956 году на внутренние и международные линии «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный самолёт Ту-104, через год совершил полёт турбовинтовой самолёт Ил-18. В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полёты самый большой в то время лайнер Ту-114, который позже был заменён на дальних трассах новым отечественным самолётом Ил-62.

С 1979 по 1988 год во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели страны — представители как гражданской, так и военной авиации — празднуют профессиональный праздник, День Воздушного флота России, в третье воскресенье августа.