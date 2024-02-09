Псковжилстрой: Новый проезд запроектирован в обход дворов жилого комплекса «Балтийская жемчужина»

10:24, 09 февраля 2024, ПАИ

Новый проезд к будущему социальному инфраструктурному объекту за существующими домами на улице Завеличенской, 6а и 3а в Пскове не отразится на комфортном проживании жильцов. Проезд запроектирован в объезд дворовой территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина», подчеркнули в компании-застройщике «Псковжилстрой».

Также проходит работа по выделению внутридворовых проездов в отношении всей территории микрорайона Борисовичи. После кадастровых работ часть земельных участков, отведенных под размещение улично-дорожной сети и не входящих в границы существующих или планируемых к строительству многоквартирных жилых домов, передадут в муниципальную собственность.

«Это необходимо для минимизации и неповторения конфликтных ситуаций между жильцами многоквартирных домов в отношении парковочных мест и проездов к общественным местам», – пояснили в компании «Псковжилстрой», добавив, что заинтересованы в развитии инфраструктуры и улучшении транспортной доступности микрорайона Борисовичи и обеспечении псковичей комфортными условиями.

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