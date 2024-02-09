Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Литве заявили, что православные не поддержат экзархат Константинопольской патриархии

Действия Константинопольского патриархата по внесению открытием экзархата раскола в ряды православных Литвы не найдут поддержки среди верующих и в других православных церквях. Об этом заявил в информации, размещенной на сайте Виленско-Литовской епархии, ее глава митрополит Иннокентий.

«Незаконное вторжение на чужую каноническую территорию и легитимизация церковного раскола, уверен, не найдут поддержки у большинства православных церквей», – заявил митрополит Иннокентий.

На этой неделе Минюст Литвы утвердил создание группой священников, отколовшихся от православной Виленско-Литовской епархии Московского патриархата, экзархата Константинопольской патриархии.

Как отмечал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, намерение Константинопольского патриарха Варфоломея создать в Литве экзархат – продолжение его захватнической политики с целью разрушения церковного единства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

Школу № 2 капитально отремонтируют в Пскове до 15 августа
09 февраля 2024

Пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля
09 февраля 2024

Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ
09 февраля 2024

Себежанка выступит в музыкальном шоу на федеральном канале
09 февраля 2024

Четыре двойни появились на свет в январе в Псковском перинатальном центре
09 февраля 2024

День работника гражданской авиации России отмечается 9 февраля
08 февраля 2024

Наталья Ильина доложила Михаилу Ведерникову об успехах и достижениях ПсковГУ
08 февраля 2024

Около 100 операций в год по замене больных суставов планируют проводить в Псковской клинической больнице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...