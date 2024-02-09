В Литве заявили, что православные не поддержат экзархат Константинопольской патриархии

07:50, 09 февраля 2024, ПАИ

Действия Константинопольского патриархата по внесению открытием экзархата раскола в ряды православных Литвы не найдут поддержки среди верующих и в других православных церквях. Об этом заявил в информации, размещенной на сайте Виленско-Литовской епархии, ее глава митрополит Иннокентий.

«Незаконное вторжение на чужую каноническую территорию и легитимизация церковного раскола, уверен, не найдут поддержки у большинства православных церквей», – заявил митрополит Иннокентий.

На этой неделе Минюст Литвы утвердил создание группой священников, отколовшихся от православной Виленско-Литовской епархии Московского патриархата, экзархата Константинопольской патриархии.

Как отмечал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, намерение Константинопольского патриарха Варфоломея создать в Литве экзархат – продолжение его захватнической политики с целью разрушения церковного единства.