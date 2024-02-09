Водитель KIA погиб в результате ДТП на трассе в Кунье
В Кунье на улице Дзержинского 38-летний водитель автомобиля Kia протаранил фуру Volvo, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
В результате ДТП водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован в медучреждение.
Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью гидравлического инструмента и передали следственно-оперативной группе.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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