Водитель KIA погиб в результате ДТП на трассе в Кунье

08:58, 09 февраля 2024, ПАИ

В Кунье на улице Дзержинского 38-летний водитель автомобиля Kia протаранил фуру Volvo, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"









В результате ДТП водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован в медучреждение.

Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью гидравлического инструмента и передали следственно-оперативной группе.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.