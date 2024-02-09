Пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля

10:18, 09 февраля 2024, ПАИ

Пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт предусматривает организацию наружного освещения и устройство дождеприёмных колодцев. Также в рамках работ на улице Шумейко установят урны и новые скамейки со спинками и металлическими поручнями.

Все работы будут выполнены в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Дорпроектстрой». Поиск подрядчика продолжится до 16 февраля 2024 года, максимальная стоимость контракта – 6,45 млн рублей.

Отметим, объект благоустроят благодаря победе в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». За него проголосовало большинство жителей Острова.

В этом году на конкурсное голосование в Островском районе выдвинуты два проекта: общественная территория на улице Пригородной, 12 и территория на пересечении улиц Меркурьева и 111-й Стрелковой Дивизии, около налоговой. Всего в 2024 году в рамках проекта ФКГС в Псковской области планируют привести в порядок 36 пространств.