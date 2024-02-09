Соревнования и фестиваль по фигурному катанию «Псковская зима» стартуют 10 февраля
Региональные соревнования и фестиваль по фигурному катанию «Псковская зима» пройдут в Ледовом дворце Пскова 10 и 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
В соревнованиях примут участие около 110 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Твери, Сыктывкара, а также Новгородской, Ленинградской, Московской и Смоленской областей.
В субботу, 10 февраля, старты пройдут с 9:30 до 18:00. 11 февраля соревнования проведут с 9:30 до 14:45.
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