Матчи звёзд и ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце

11:32, 09 февраля 2024, ПАИ

Матч звёзд псковского хоккея, а также матч ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце Пскова 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Матч ветеранов посвящён памяти Анатолия Васильева. Он стартует в 15:15.

В матче звёзд псковского хоккея между собой сойдутся сборная Пскова и сборная Псковской области. Игра посвящена Дню зимних видов спорта. Начало в 18:15.

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