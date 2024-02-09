Матчи звёзд и ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце
Матч звёзд псковского хоккея, а также матч ветеранов псковского хоккея пройдут в Ледовом дворце Пскова 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
Матч ветеранов посвящён памяти Анатолия Васильева. Он стартует в 15:15.
В матче звёзд псковского хоккея между собой сойдутся сборная Пскова и сборная Псковской области. Игра посвящена Дню зимних видов спорта. Начало в 18:15.
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