Камера хранения появится в псковском аэропорту

12:38, 09 февраля 2024, ПАИ

На аэровокзале Пскова появится камера хранения, сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

«Сейчас, если надо, мы оставляем чемоданы пассажиров в зоне прилёта. Отсутствие камер хранения обусловлено конструкцией здания. Где-то в другом здании нет смысла делать камеру, туда для пассажиров закрыт доступ или только в сопровождении. Но мы нашли одну небольшую комнатку в зоне регистрации. Думаю, что в ближайшие неделю-две камера хранения появится», – рассказал он.

Камера хранения будет платной, уточнил директор аэропорта.