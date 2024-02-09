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Общество

Камера хранения появится в псковском аэропорту

На аэровокзале Пскова появится камера хранения, сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

На фото: Артём Тарасов. Фото: ПАИ

«Сейчас, если надо, мы оставляем чемоданы пассажиров в зоне прилёта. Отсутствие камер хранения обусловлено конструкцией здания. Где-то в другом здании нет смысла делать камеру, туда для пассажиров закрыт доступ или только в сопровождении. Но мы нашли одну небольшую комнатку в зоне регистрации. Думаю, что в ближайшие неделю-две камера хранения появится», – рассказал он.

Камера хранения будет платной, уточнил директор аэропорта.

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