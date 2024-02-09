Злоумышленник по телефону заблокировал личный кабинет жительницы Палкино на «Госуслугах»

12:17, 09 февраля 2024, ПАИ

Штраф в 200 тысяч рублей или два года колонии грозит злоумышленнику, заблокировавшему личный кабинет жительницы Палкино на «Госуслугах». Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В начале февраля во время телефонного разговора с жительницей Палкино мужчина под предлогом продления договора оказания услуг с оператором сотовой связи получил доступ к мобильному приложению «Госуслуги» и персональным данным потерпевшей, затем сменил пароль от сервиса, заблокировав потерпевшей доступ к приложению.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района. Санкция ч. 1 ст. 272 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания: штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение либо лишение свободы на срок до 2 лет.