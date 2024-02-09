Депутатам предстоит выбрать нового ​председателя социального комитета городской Думы

12:19, 09 февраля 2024, ПАИ

Изменения в решения городской Думы об утверждении персонального состава комитетов и комиссии ПГД и об избрании их председателей рассматривались на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, которое прошло в пятницу, 9 февраля, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Необходимость рассмотреть эти вопросы возникла в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ПГД по округу №5, председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Натальи Мельниковой. Члены комитета проголосовали за то, чтобы на очередной сессии исключить ее из персонального состава комитетов и избрать нового председателя социального комитета городской Думы.

Также на заседании было принято решение рекомендовать председателю ПГД включить в повестку очередной сессии вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Улица Текстильная, 2» и «Комфортный дом».