Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутатам предстоит выбрать нового ​председателя социального комитета городской Думы

Изменения в решения городской Думы об утверждении персонального состава комитетов и комиссии ПГД и об избрании их председателей рассматривались на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, которое прошло в пятницу, 9 февраля, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото пресс-службы ПГД

Необходимость рассмотреть эти вопросы возникла в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ПГД по округу №5, председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Натальи Мельниковой. Члены комитета проголосовали за то, чтобы на очередной сессии исключить ее из персонального состава комитетов и избрать нового председателя социального комитета городской Думы.

Также на заседании было принято решение рекомендовать председателю ПГД включить в повестку очередной сессии вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Улица Текстильная, 2» и «Комфортный дом».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

Директор аэропорта поблагодарил псковичей за помощь в лечении кота Василия
09 февраля 2024

Псковский планетарий отпразднует 50-летие со дня открытия
09 февраля 2024

Школу № 2 капитально отремонтируют в Пскове до 15 августа
09 февраля 2024

Пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля
09 февраля 2024

Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ
09 февраля 2024

Себежанка выступит в музыкальном шоу на федеральном канале
09 февраля 2024

Четыре двойни появились на свет в январе в Псковском перинатальном центре
09 февраля 2024

День работника гражданской авиации России отмечается 9 февраля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...