О курьёзных ситуациях с авиапассажирами рассказал директор псковского аэропорта

16:00, 09 февраля 2024, ПАИ

О курьёзных случаях, произошедших с авиапассажирами, рассказал директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

«Есть одна особая категория людей. Например, был случай – пассажир пришёл на регистрацию с загранпаспортом, а в билете у него – российский паспорт. По закону мы не можем пропустить, но он 40 минут стоял на стойке и доказывал, что может лететь по этому паспорту. А когда ему показали весь свод правил, он молча достал российский паспорт и пошёл», – рассказал Артём Тарасов.

Были случаи и с «пропажей» пассажиров, сообщил директор аэропорта.

«Пассажир регистрацию прошёл, досмотр прошёл, но его нигде нет. Самолёт улетел, борт пустой – в самолёте пассажира тоже нет», – отметил Артём Тарасов.

В частности, одного из таких пассажиров – девушку – сотрудники аэропорта нашли спящей на полу в санузле. «Она просто легла там, решила поспать и пропустила рейс», – рассказал он.