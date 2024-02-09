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Проект благоустройства Корытовского лесопарка разработают до конца лета

Проект благоустройства Корытовского лесопарка разработают до конца лета, сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Проект благоустройства Корытовского лесопарка разработают до конца лета. Фото из Telegram-каналf Бориса Елкина

Задача нового проекта – спроектировать комфортное место для отдыха горожан на основе существующего парка.

«Проектировщику предстоит исследовать участок и провести ревизию деревьев. Постараемся максимально сохранить ценные породы, но аварийные придётся удалить, вместо них высадим новые», – написал глава города.

Корытовский лесопарк. Фото: ПАИ

В планах поделить парк на зоны, продумать сеть пешеходных дорожек, велополосу, площадки для тренажёров, нестационарных торговых объектов, санитарных комнат и парковки. Также в парке предусмотрят освещение, видеонаблюдение и сделают его доступным для маломобильных людей.

«Чтобы учесть все пожелания, эскизный проект обсудим все вместе», – заключил Борис Елкин.

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