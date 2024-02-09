До -24 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

13:54, 09 февраля 2024, ПАИ

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Псковской области 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами ожидается появление гололедицы. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -19 до -24 градусов, а днём – от -6 до -11.

Атмосферное давление будет ниже нормы.