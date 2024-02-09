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Общество

РВИО активизировало работу в Великих Луках

Российское военно-историческое общество (РВИО) активизировало работу в Великих Луках. Местное отделение организации заработало в полную силу, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Сегодня в городе проходит мероприятие по линии РВИО, посвящённое 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, члены совета регионального отделения РВИО, представители общественных организаций, почётные граждане города, участники юнармейского движения, участники поста № 1 имени Александра Матросова, кадеты, учителя истории, активисты клуба «Маргелов», депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы.

Вначале гости возложили цветы к памятнику Александру Матросову, а затем ознакомились с экспозицией краеведческого музея. Экскурсию провёл заслуженный учитель России, почётный гражданин Великих Лук Владимир Орлов.

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

На открытии круглого стола депутат Госдумы, руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов выразил уверенность, что благодаря работе отделения РВИО в Великих Луках, которое было создано в городе ранее и заработало сейчас в полную силу, славная история юга Псковской области будет раскрыта в полной мере и сохранена на многие столетия.

С докладом о Великолукской наступательной операции и освобождении Великих Лук в 1943 году выступил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, кандидат исторических наук, доцент, руководитель Великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков.

Были заслушаны и другие доклады, посвящённые героическим страницам истории Великих Лук и Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Также в рамках встречи в краеведческом музее великолукским историкам и краеведам вручили членские билеты Российского военно-исторического общества.

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