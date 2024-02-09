РВИО активизировало работу в Великих Луках

15:14, 09 февраля 2024, ПАИ

Российское военно-историческое общество (РВИО) активизировало работу в Великих Луках. Местное отделение организации заработало в полную силу, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Сегодня в городе проходит мероприятие по линии РВИО, посвящённое 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, члены совета регионального отделения РВИО, представители общественных организаций, почётные граждане города, участники юнармейского движения, участники поста № 1 имени Александра Матросова, кадеты, учителя истории, активисты клуба «Маргелов», депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы.

Вначале гости возложили цветы к памятнику Александру Матросову, а затем ознакомились с экспозицией краеведческого музея. Экскурсию провёл заслуженный учитель России, почётный гражданин Великих Лук Владимир Орлов.

На открытии круглого стола депутат Госдумы, руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов выразил уверенность, что благодаря работе отделения РВИО в Великих Луках, которое было создано в городе ранее и заработало сейчас в полную силу, славная история юга Псковской области будет раскрыта в полной мере и сохранена на многие столетия.

С докладом о Великолукской наступательной операции и освобождении Великих Лук в 1943 году выступил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, кандидат исторических наук, доцент, руководитель Великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков.

Были заслушаны и другие доклады, посвящённые героическим страницам истории Великих Лук и Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Также в рамках встречи в краеведческом музее великолукским историкам и краеведам вручили членские билеты Российского военно-исторического общества.